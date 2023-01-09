В российском городе из-под земли забил горячий источник

«Ямал-медиа»: в Ноябрьске из-под земли забил горячий источник

В Ноябрьске из-за прорвавшейся трубы из-под земли забил горячий источник. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Ямал-медиа».

Протечку обнаружили жильцы аварийного деревянного общежития по адресу улица Ленина, 8. На записи, опубликованной источником, можно увидеть, как от участка земли, не покрытого снегом, идет пар.

Жители общежития обратились в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) для устранения проблемы. Несмотря на то, что о ней стало известно несколько дней назад, протечку до сих пор не ликвидировали. Приехавшие на место аварии специалисты огородили проблемный участок сигнальной лентой, однако к устранению порыва не приступили.

По словам представителя ЕДДС, ликвидировать источник быстро не удастся из-за мороза, который может переморозить внутридомовую систему отопления. Чтобы избежать подтопления здания, теплоноситель, который поступает на поверхность из-за утечки, отвели в ближайший канализационный колодец. Решением проблемы займутся, когда наступит более теплая погода.

В октябре 2022 года коммунальная авария оставила без воды жителей одного из районов Челябинска. Рядом с домом №47 на улице Трашутина из-под земли забил фонтан высотой в четыре этажа. Причиной стал прорыв трубы с водой.