В российском городе фонтан высотой в четыре этажа оставил жителей без воды

В Челябинске фонтан высотой в четыре этажа оставил жителей без воды

В Челябинске в одном из дворов из-под земли забил мощный фонтан высотой в четыре этажа. В результате коммунальной аварии местные жители остались без воды. На происходящее в российском городе обратили внимание в сообществе «В Чурилово/Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Об инциденте в микрорайоне Чурилово стало известно утром 14 октября. Он произошел возле дома, расположенного по адресу улица Трашутина, 47. На записи, опубликованной очевидцами происходящего, можно увидеть, как сильная струя воды с шумом бьет из-под асфальта недалеко от припаркованных автомобилей.

В результате происшествия во всем районе прекратилась подача воды. В комментариях к публикации один из пользователей отметил, что ее отключают уже третий раз за неделю. Позже представитель пресс-службы администрации Челябинска объяснил, что отсутствие водоснабжения в Чурилове связано с повреждением на водоводе строительной организацией. Он добавил, что в данный момент ведутся ремонтные работы, а проблему планируют устранить в кратчайшие сроки.

В сентябре стало известно, что во дворе рядом с жилым комплексом «Скандинавия» в Москве забил мощный фонтан. Высота потока воды достигла нескольких этажей. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы.