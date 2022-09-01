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Во дворе российского жилого дома забил мощный фонтан

Во дворе жилого дома в Москве забил фонтан высотой в несколько этажей

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Во дворе одного из жилых домов в Москве забил мощный фонтан. Высота потока воды достигла нескольких этажей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Скандинавия» по адресу Скандинавский бульвар, 6. Причиной появления фонтана стала прорванная труба. Поток воды обрушился на припаркованный рядом автомобиль.

В начале августа сразу несколько фонтанов забили из стен новостройки в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видео, на котором видно, как три потока воды льются в разные стороны из дыр под балконом верхнего этажа. По словам одного из жильцов дома, струи били из стен жилого комплекса «Цивилизация» на протяжении 15 минут, после чего поток воды иссяк. Причины происшествия остаются неизвестными.

Ранее в августе в Петербурге наблюдали другой фонтан, который забил на пересечении улиц Планерная и Савушкина. Столб из сточных вод пробился из-под земли и достиг высоты шестиэтажного здания. Сообщалось, что причиной аварии в канализации стало большое количество осадков.

Александра Качан
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