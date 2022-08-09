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Среда обитания

В Санкт-Петербурге обнаружили проблемы в «Цивилизации»

В Санкт-Петербурге из стен верхнего этажа новостройки забили три фонтана

Кадр: Мегаполис

В Санкт-Петербурге из стен новостройки в районе верхнего этажа забили фонтаны. О ситуации в российском городе сообщает издание «Мегаполис».

Инцидент произошел утром во вторник, 9 августа, в здании жилого комплекса «Цивилизация», расположенном на улице Дыбенко. На записи, снятой очевидцем, видно, как три потока воды льются в разные стороны из нескольких дыр под балконом верхнего этажа.

По словам одного из жителей, три струи били из стен многоэтажки на протяжении 15 минут, после чего поток воды иссяк. Причины обнаруженной проблемы остаются неизвестными.

В августе жители Петербурга также наблюдали другой фонтан, который забил на пересечении улиц Планерная и Савушкина. Столб из сточных вод пробился из-под земли и достиг высоты шестиэтажного дома. Сообщалось, что причиной аварии в канализации стало большое количество осадков.

Полина Кислицына
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