Госдеп заявил о стремлении США изменить динамику боевых действий на Украине

Госдеп заявил о стремлении США изменить динамику боев на Украине поставками БМП Bradley

США путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты (БМП) Bradley и систем противовоздушной обороны (ПВО), стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, обеспокоен ли Вашингтон нынешней ситуацией на Украине и развивается ли она так, как хотели бы власти США.

Прайс отметил, что на Украине есть «несколько видов динамики». Первая заключается в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «планомерно продемонстрировали свою стойкость». Он уточнил, что украинская армия противостоит российским военным и технике. «Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в новый пакет помощи, кроме БМП Bradley, войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, «большое количество» ракет и других боеприпасов.

