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19:16, 10 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство старшего брата во время ссоры в квартире

В Вологодской области будут судить мужчину, избившего до смерти старшего брата после ссоры

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Вологодской области суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя об убийстве 57-летнего брата. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 9 октября 2022 года фигурант позвонил в полицию и рассказал, что нашел в подполе квартиры тело старшего брата. Правоохранители приехали и заметили на теле погибшего мужчины признаки насильственной смерти. Они выяснили, что потерпевший пришел в гости к младшему брату, они выпивали и поссорились. Тогда обвиняемый избил руками и ногами жертву, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин признал вину.

Ранее стало известно, что на Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа.

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Екатерина Власова
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