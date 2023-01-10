Семьям пропавших под Соледаром британцев окажут поддержку

Guardian: МИД Британии заявил о поддержке семьей пропавших под Соледаром граждан страны

МИД Великобритании заявил, что поддерживает семьи двух граждан страны, пропавших под Соледаром в Донбассе. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести на Украине», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступили сведения о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. Днем ранее Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

