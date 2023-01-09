Полиция Украины сообщила о пропаже вблизи Соледара двух граждан Великобритании

Двое британцев пропали вблизи Соледара, сообщила Нацполиция Украины в Telegram.

По данным ведомства, 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «пропавшие без вести».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское командование занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе Артемовска и Соледара. Он также рассказал, что командующий направлением генерал Александр Сырский объехал украинские войска на подступах к городам.

В свою очередь командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов рассказал об успешном продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Соледара и Артемовска. По его словам, в ближайшее время появится новость об их освобождении.

