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17:17, 9 января 2023Бывший СССР

Двое британцев пропали вблизи Соледара

Полиция Украины сообщила о пропаже вблизи Соледара двух граждан Великобритании

Фото: Telegram-канал Нацполиции Украины

Двое британцев пропали вблизи Соледара, сообщила Нацполиция Украины в Telegram.

По данным ведомства, 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «пропавшие без вести».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское командование занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе Артемовска и Соледара. Он также рассказал, что командующий направлением генерал Александр Сырский объехал украинские войска на подступах к городам.

В свою очередь командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов рассказал об успешном продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Соледара и Артемовска. По его словам, в ближайшее время появится новость об их освобождении.

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Алина Гончарова
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