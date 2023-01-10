Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачно

Ракета не смогла вывести на орбиту первые космические спутники с территории Британии

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно, пишет ТАСС со ссылкой на американскую компанию Virgin Orbit.

Как уточнили в компании, ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту. «Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты», — подчеркнули эксперты. Специалисты сейчас анализируют данные об инциденте.

Компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутников из Великобритании в декабре 2022 года. Аппараты должны были отправить при помощи ракеты LauncherOne с самолета Cosmic Girl американской компании Virgin Orbit с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.