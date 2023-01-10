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17:27, 10 января 2023Путешествия

Пассажиры устроили драку с расистскими оскорблениями в самолете и пошли под суд

Двое британцев устроили пьяную драку во время полета, им грозит до 20 лет

Фото: unsplash

Двое пассажиров самолета, устроивших драку с бортпроводницей и скандал с расистскими высказываниями во время полета, были задержаны полицией и пошли под суд. Подробности публикует Daily Star.

Инцидент произошел на борту рейса авиакомпании TUI, следовавшего по маршруту из мексиканского курорта Канкун в Манчестер. Британцы Энтони Джозеф Джеймс Кирби (Anthony Joseph James Kirby) и Дэмиен Джейк Мерфи (Damien Jake Murphy) во время полета начали требовать у одной из стюардесс продать им спиртные напитки. После отказа последней мужчины достали из ручной клади бутылку с алкоголем и выпили ее.

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Далее туристы стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес членов экипажа и пассажиров. Позже Мерфи толкнул стюардессу, пытавшуюся успокоить нарушителей порядка, и напал на одного из пассажиров с кулаками. Из-за начавшихся беспорядков на борту пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в международный аэропорт Бангор в штате Мэн (США). После приземления самолета буйных пассажиров передали сотрудникам полиции.

Британцам предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность летного экипажа, им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (примерно 17,5 миллиона рублей). Сейчас мужчины содержатся под стражей без права залога.

Ранее руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. Позднее Мишра принес публичные извинения из-за своей пьяной выходки и выплатил крупную сумму за моральный ущерб.

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Валентина Процкова
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