Пьяный гражданин Индии помочился в полете на пожилую женщину

WP: вице-президент Wells Fargo помочился на пожилую женщину на борту самолета и был уволен

Руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. О происшествии сообщает газета The Washington Post (WP).

26 ноября на рейсе Air India Шанкар Мишра в состоянии алкогольного опьянения помочился на пожилую женщину. «Он расстегнул штаны, помочился на меня и продолжал стоять там, пока человек, сидевший рядом со мной, не похлопал его и не сказал ему вернуться на свое место», — рассказала пострадавшая, сидевшая в бизнес-классе на один ряд позади Мишры.

Мужчина был арестован полицией Нью-Дели в 7 января. Тогда судья приговорил его к 14 суткам тюремного заключения из-за опасности его побега из страны. Позднее Мишра принес публичные извинения из-за своей пьяной выходки и выплатил крупную сумму за моральный ущерб, однако все равно был уволен с поста вице-президента из-за инцидента.

Ранее стало известно, что туристка подала в суд на круизную компанию Princess Cruises после того, как ее изнасиловали и заразили вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на борту. По ее словам, сотрудник компании Park West Gallery, проводившей на борту лайнера аукцион, воспользовался тем, что она была пьяна, затащил ее в шкаф и изнасиловал. Пострадавшая заявила, что из-за алкогольного опьянения не могла дать насильнику отпор, но несколько раз сказала, что не хочет секса. На момент изнасилования ей было 27 лет.