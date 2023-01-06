Туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на круизном лайнере

Daily Mail: туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на борту круизного лайнера

Туристка подала в суд на круизную компанию Princess Cruises после того, как ее изнасиловали и заразили вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на борту. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Женщина подала анонимный иск, чтобы не раскрывать свое имя. По ее словам, сотрудник компании Park West Gallery, проводившей на борту лайнера аукцион, воспользовался тем, что она была пьяна, затащил ее в шкаф и изнасиловал. Пострадавшая заявила, что из-за алкогольного опьянения не могла дать насильнику отпор, но несколько раз сказала, что не хочет секса. На момент изнасилования ей было 27 лет.

Спустя некоторое время она почувствовала странные симптомы и обратилась к врачу. Анализы показали, что женщина больна ВИЧ. Женщина подала иск против Princess Cruises и Park West Gallery. По словам ее адвоката Майкла Уинклмана, пострадавшая будет добиваться от обеих компаний «максимальной компенсации».

Ранее суд в Сан-Паулу обязал авиакомпанию Qatar Airways оплатить годовое психотерапевтическое лечение пассажирке, которую не пропустили на рейс из-за слишком большого веса. Сообщалось, что девушка будет посещать специалиста еженедельно, стоимость одного сеанса составляет 63 фунта стерлинга (около 5,5 тысячи рублей). Поэтому в ближайшее время представители авиакомпании зачислят на банковский счет выгнанной с рейса Неме 3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 257 тысяч рублей).