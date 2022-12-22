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14:35, 22 декабря 2022Путешествия

Оскорбившую полную туристку авиакомпанию обязали оплатить ей услуги психолога

Суд обязал Qatar Airways оплатить выгнанной с рейса модели-плюс-сайз услуги психолога

Кадр: Newsflash / Daily Mail

Суд в Сан-Паулу обязал авиакомпанию Qatar Airways оплатить годовое психотерапевтическое лечение пассажирке, которую не пропустили на рейс из-за слишком большого веса. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, решение по делу 38-летней плюс-сайз-модели и блогерши Джулианы Неме (Juliana Nehme) было принято 20 декабря. Суд постановил, что оскорбивший полную туристку ближневосточный перевозчик должен будет оплатить ей услуги психолога.

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Отмечается, что девушка будет посещать специалиста еженедельно, стоимость одного сеанса составляет 63 фунта стерлинга (около 5,5 тысячи рублей). Таким образом, ожидается, что в ближайшее время представители авиакомпании зачислят на банковский счет выгнанной с рейса Неме 3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 257 тысяч рублей).

В свою очередь, судья Рената Мартинс де Карвалью, занимающаяся этим делом, заявила, что «срочная психологическая помощь» поможет пассажирке пережить такое «стрессовое и травмирующее событие».

Ранее в ноябре сообщалось, что модель-плюс-сайз Джулиана Неме находилась в отпуске в Ливане вместе с семьей. После отдыха девушка собиралась вернуться на родину в Бразилию рейсом Qatar Airways. Однако сотрудники перевозчика отказались пускать ее в самолет из-за слишком большого веса. Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого была свыше 60 тысяч рублей.

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Фариза Бацазова
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