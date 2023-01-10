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11:44, 10 января 2023Россия

В Госдуме оценили шансы возможного наступления ВСУ на Таганрог и Ростов

Депутат ГД Водолацкий: Россия сможет «дать по зубам» ВСУ при попытке атаковать Таганрог

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов провести успешное наступление на российские города Таганрог и Ростов-на-Дону. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, возможное наступление ВСУ в случае попытки реализации будет обречено на провал.

«[Планы] никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам, как и столетия делали наши предки», — заявил он. По мнению парламентария, слухи о возможном наступлении распространяются ВСУ лишь для поднятия боевого духа.

Ранее командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч» рассказал, что командование ВСУ планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог. Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

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Марк Леонов
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