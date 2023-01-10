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04:03, 10 января 2023Россия

Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на РФ

На брошенных под Авдеевкой картах ВСУ нашли планы наступления на Ростов и Таганрог

Фото: Charles Leitner / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, заявил командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч». Об этом пишет РИА Новости.

Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой. По данным издания, карты, вероятно, были отпечатаны по советским шаблонам. На них есть советские топонимы, к примеру, город Мариуполь указан как Жданов. Кроме того, на них отмечено расположение украинских и российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) РФ.

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская народная республика (ЛНР), также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную», — уточнил военный.

Ранее пленный офицер ВСУ Владимир Лепихин заявил о планах Киева атаковать Белгородскую и Курскую области. Он уточнил, что слышал эту информацию от инструкторов, однако не обладает всеми сведениями.

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Марина Совина
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