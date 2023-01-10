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11:05, 10 января 2023Из жизни

Женщину нашли в ящике для пожертвований через девять месяцев после пропажи

WRAL: полиция устанавливает причину смерти найденной в ящике для пожертвований женщины

Фото: Reuters

Полиция американского штата Южная Каролина устанавливает причину смерти женщины, чье тело было найдено в ящике для пожертвованной одежды в новогоднюю ночь. Об этом сообщает WRAL.

О пропаже Лесли Лемуан стало известно в марте прошлого года, обстоятельства ее смерти остаются загадкой. Дочь женщины Ханна Гейтс рассказала, что девять месяцев проезжала мимо ящика для пожертвований в поисках матери и не знала, что ее тело находилось именно там. «Я чувствую, что мы приближаемся к разгадке, к которой стремились все эти девять месяцев, и это тяжело. Но впереди еще долгий путь, чтобы восстановить справедливость», — говорит Гейтс.

Предстоит установить причину смерти женщины и то, каким образом она попала в ящик, который не проверяли много месяцев. «Мы предполагаем, что кто-то поместил тело в ящик. Это не означает, что женщина погибла здесь», — заявил шериф округа Кершо Ли Боан.

Коронер Дэвид Уэст сначала предположил, что потребуется до шести месяцев, чтобы установить личность женщины, но дочь опознала Лемуан по татуировке на икре. Учитывая состояние, в котором было найдено тело, будет непросто установить точную причину смерти.

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Полиция проверяет, находилась ли погибшая под воздействием наркотиков или каких-либо иных веществ. Планируется направить кости умершей эксперту, который установит, были ли у нее травмы. Следующим шагом для Гейтс и ее семьи станет установление законной опеки над десятилетней Хэвен, дочерью Лемуан.

«Я много раз проигрывала в голове, что я ей скажу, когда она вернется. Сначала я думала, что буду в бешенстве. Я бы закричала: "Где ты была?" Но со временем я стала думать, что просто хочу обнять и сказать, что прощаю ее», — заявила Гейтс.

Ранее сообщалось, что в австралийском торговом центре, расположенном в пригороде Голд-Кост, штат Квинсленд, обнаружили труп женщины, застрявшей в ящике для пожертвований. Прибывшая по вызову полиция не зафиксировала каких-либо следов насилия и пришла к выводу, что 43-летняя женщина самостоятельно залезла в ящик, застряла в нем и умерла.

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Алиса Дмитриева
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