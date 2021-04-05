Женщина застряла в ящике для пожертвований и умерла

В австралийском торговом центре, расположенном в пригороде Голд-Кост, штат Квинсленд, обнаружили труп женщины, застрявшей в ящике для пожертвований. Об этом сообщает 9news.

Покойницу обнаружила уборщица в понедельник, 5 апреля, около семи утра по местному времени. Прибывшая по вызову полиция не зафиксировала каких-либо следов насилия и пришла к выводу, что 43-летняя женщина самостоятельно залезла в ящик, застряла в нем и умерла.

Место происшествия оцепили, чтобы вскрыть ящик и аккуратно извлечь труп. На данный момент полиция составляет отчет для местного коронера. Личность покойной устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Австралии коронерский суд рассмотрел обстоятельства гибели пожилого мужчины, который заблудился в торговом центре. Пенсионер, страдавший легкой формой старческой деменции, вышел на безлюдную пожарную лестницу, не смог вернуться обратно и через несколько дней умер. Его тело обнаружили спустя три недели.