68-летняя модель показала фигуру в купальнике

68-летняя фотомодель Кристи Бринкли показала фигуру в красном купальнике на пляже

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала серию снимков с отдыха и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 68-летняя знаменитость позирует на пляже в слитном купальнике ярко-красного цвета, демонстрируя с разных ракурсов подтянутую фигуру. Ее образ дополняют соломенная шляпа, парео и пояс на талии.

В описании к публикации манекенщица отметила, что в настоящее время путешествует по острову Пэррот-Кей в Карибском море. По ее словам, на курорте она пользуется услугами массажиста, поскольку у нее были проблемы с плечом и шеей.

Поклонники восхитились внешним видом Бринкли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты можешь носить одежду любого цвета, но красный тебе особенно идет», «Как всегда, выглядишь потрясающе», «Невероятная фигура, а красный — определенно твой цвет», «Нестареющая и естественная красота», «Ты искренне меня удивляешь! Мой пример для подражания. Хочу так же выглядеть в свои 68», — высказывались они.

В июле 2022 года Бринкли снялась для журнала Social Life в откровенном образе. На одном из кадров звезда позировала, сидя в кресле у бассейна, в купальнике черного цвета с поясом на талии.