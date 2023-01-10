Затравленная за пухлые щеки блогерша обрела популярность в сети

Блогерша Джози-Крис ответила на критику ее пухлых щек советом для хейтеров

Блогерша из США Джози-Крис (фамилия неизвестна) обрела популярность после травли в сети. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 41,6 тысячи подписчиков.

Пользовательница сети с никнеймом jkrissy14 рассказала, что сбросила 70 килограммов. Однако после похудения ее щеки все еще были пухлыми, и из-за этого многие хейтеры оставляли под ее видео негативные комментарии. На размещенных кадрах женщина продемонстрировала скриншоты, в которых юзеры советовали ей сделать пластическую операцию по уменьшению данной части лица. «Вы бы выглядели на 10 лет моложе, если бы сделали операцию по удалению буккального жира», «Она такая хорошенькая, но ее щечки», — писали они.

В связи с этим Джози-Крис ответила им, чтобы они придумали новые темы для критики в ее адрес. «Будьте оригинальны с гневными комментариями, дамы и господа. Забавно, как я стала популярной среди людей, ненавидящих меня», — с иронией высказалась она.

Другие юзеры, в свою очередь, решили поддержать героиню публикации. «Ничего не делайте с ними. Они вам очень к лицу», «Детка, ты просто великолепна», «Эти щеки — ваша визитная карточка», — отмечали они.

В декабре 2022 года блогерша Эрика Ингленд похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность. Она позировала в кроп-топе и легинсах, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Зрители поддержали Ингленд в комментариях.