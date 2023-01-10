Бывший участник популярного шоу раскрыл судьбу полученного в финале приза

Комик Городницкий рассказал, что продал подаренную ему в финале «Comedy Баттл» PlayStation

Российский комик, бывший участник популярного шоу «Comedy Баттл» на ТНТ Евгений Городницкий раскрыл судьбу приза, который он получил в финале проекта. В интервью для шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube, он сообщил, что продал подаренную ему игровую приставку Sony PlayStation 4.

Городницкий рассказал, что после участия в финале шоу «Comedy Баттл» он собирался отправиться в тур, чтобы заработать деньги, но из-за пандемии COVID-19 ему пришлось отменить эти планы. По словам комика, через некоторое время он продал PlayStation, чтобы купить себе еду.

«Мне очень хотелось колбасы. Поэтому я два месяца поиграл в PlayStation и продал ее на "Авито"», — заявил Городницкий. При этом комик не стал говорить покупателю, как у него появилась приставка. Экс-участник «Comedy Баттл» признался, что менее чем через неделю пожалел о продаже полученного в финале подарка.

«Когда у меня теперь в комментариях спрашивают: "Как PlayStation? Играешь?" Я такой [отвечаю:] "Играю. Так нравится, блин, вы не представляете"», — добавил он.

Ранее юмористка Зоя Яровицына рассказала о сильном страхе на съемках «Comedy Баттл» для телеканала ТНТ, в котором она участвовала в начале карьеры на телевидении. Артистка отметила, что на программе ощутила самые сильные эмоции за всю карьеру в стендапе.

Евгений Городницкий — бывший участник КВН, играл в составе команды «Сборная МАИ». Дважды финалист шоу «Comedy Баттл». Также комик участвовал в шоу «Импровизация. Команды» на канале ТНТ.