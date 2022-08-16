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Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ

Юмористка Яровицына рассказала, что на съемках «Comedy Баттл» от страха не ощущала ног

Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Популярная российская юмористка, креативный продюсер проекта «Женский Stand Up» Зоя Яровицына призналась, что на съемках программы «Comedy Баттл» для телеканала ТНТ от страха не чувствовала ног. Об этом она рассказала в шоу «Надкаст», видео доступно на платформе The Hole.

Яровицына отметила, что на «Comedy Баттл» ощутила самые сильные эмоции за всю карьеру в стендапе. «Я никогда ничего подобного не испытывала. Когда меня объявляют, а у меня ноги не идут, я их не чувствую. Это не то что я утрирую, я реально не чувствую [ног], я не понимаю, как их переставлять», — описала комикесса ощущения перед выходом на сцену.

По словам Яровицыной, из-за сильного волнения она абсолютно не запомнила свое первое выступление в программе. Помимо того, юмористка рассказала, что в программе работал человек, который перед выходом участников шоу на сцену обнимал и поддерживал их.

Ранее Яровицына также рассказала о страхе, связанном с профессиональной деятельностью. По словам комикессы, она опасается момента, когда перестанет развиваться в своем деле и «закостенеет».

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Маргарита Щигарева
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