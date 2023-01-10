Девушка заказала наряд в сети и получила «платье для беременных»

TikTok-блогерша cravetanna заказала наряд в сети и получила «платье для беременных»

Блогерша с никнеймом @cravetanna заказала наряд в сети и получила «платье для беременных». Соответствующие видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Вначале девушка показала скриншот каталога сайта с желаемым предметом гардероба. Так, она решила приобрести зеленое платье длины миди с боковыми вырезами на талии, глубоким V-образным декольте и отложным воротником. Затем юзерша примерила перед камерой полученное изделие, которое оказалось свободного кроя и было без акцента на талии и груди. «Я едва не упала в обморок. Даже не могу плакать», — заявила она

В свою очередь, зрители высказали свое мнение о данном наряде в комментариях. «Ты можешь плакать. Это нормально», «Школьная форма или платье для беременных», «Извините, но я смеюсь», — написали они.

В декабре сообщалось, что блогерша с никнеймом @hanabisofia заказала брюки на сайте ретейлера Shein и удивилась их ширине при получении.