Девушка заказала брюки на сайте Shein и удивилась их ширине

Блогерша @hanabisofia заказала брюки на сайте Shein и полностью скрылась за одной штаниной

Блогерша с никнеймом @hanabisofia заказала брюки на сайте ретейлера Shein и удивилась их ширине при получении. Соответствующие видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что обладает размером XXS и приобрела в указанном интернет-магазине штаны-парашюты, которые, согласно описанию на сайте, соответствовали ее параметрам. Однако когда юзерша примерила их, оказалось, что она может полностью скрыть обе ноги за одной штаниной. Кроме того, она продемонстрировала на кадрах, что обхват талии изделия оказался в два раза больше положенного.

Ролик набрал 7,2 миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о сложившейся ситуации в комментариях. «Почему каждый раз, когда кто-то делает покупки на сайте Shein, одежда всегда оказывается не того размера, а мне всегда приходит подходящая?», «Я заказала джинсы, и они тоже пришли огромными», «Я тоже заказывала брюки размера XXS, и они были гигантскими», — написали юзеры.

В ноябре блогерша Джастин Бирн заказала на сайте Shein модный наряд и получила костюм обезьяны.