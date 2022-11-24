Девушка заказала модный комбинезон на сайте Shein и получила костюм обезьяны

TikTok-блогерша Джастин Бирн заказала комбинезон на сайте Shein и получила костюм обезьяны

Блогерша Джастин Бирн заказала модный наряд на сайте ретейлера Shein и получила костюм обезьяны. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила приобрести коричневый вязаный комбинезон за 11,49 фунтов стерлингов (примерно 840 рублей). При этом она продемонстрировала, как указанный предмет гардероба выглядит на сайте интернет-магазина. Так, на скриншоте каталога модель позировала в облегающем изделии без рукавов с глубоким декольте.

Затем тиктокерша показала полученную вещь. Она предстала перед камерой в наряде с длинными рукавами с перчатками на концах, бежевым пятном в области живота и груди, а также с маской животного. «Я в таком недоумении от того факта, что Shein прислал мне костюм обезьяны вместо комбинезона. Если кому-то сегодня нужно посмеяться или взбодриться, добро пожаловать, потому что это подняло мне настроение», — заявила Бирн.

В октябре сообщалось, что блогерша Кей Джей из США заказала платье на сайте ретейлера Shein и получила наряд с рисунком волосатого тела.