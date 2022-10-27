Девушка заказала платье на Shein и получила наряд с рисунком волосатого тела

Блогерша Кей Джей из США заказала платье на Shein, получив наряд с рисунком волос на теле

Блогерша Кей Джей из США заказала платье на сайте ретейлера Shein и получила наряд с рисунком волосатого тела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах девушка показала скриншот, где модель демонстрирует предмет гардероба, который она решила приобрести. Так, юзерша выбрала черно-белое облегающее платье длины миди с принтом в виде женской фигуры. Затем инфлюэнсерша предстала перед камерой в полученном изделии, узор на котором она сравнила с растительностью на теле. «Я расстроена, поскольку думала, что это платье будет милым», — отметила она.

Видео набрало 2,7 миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о наряде в комментариях. «Просто надень его на Хеллоуин», «Я подумала, что ты драматизируешь, но, когда ты повернулась, я чуть не умерла», «Вид сзади вывел меня из себя», — написали они.

Ранее в октябре блогерша с никнеймом grifzarr купила на сайте ретейлера Shein одежду для кота и удивилась содержимому посылки. Хозяйка рассказала, что вместо одежды для питомца получила изделие для себя. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала, как примеряет носки длиной до колена с принтом в виде кошачьей шерсти.