Хозяйка заказала на сайте Shein одежду для кота и удивилась содержимому посылки

Блогерша grifzarr заказала одежду для кота и получила вместо нее носки с принтом лап

Блогерша с никнеймом grifzarr купила на сайте ретейлера Shein одежду для кота и удивилась содержимому посылки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Хозяйка рассказала, что вместо одежды для питомца получила изделие для себя. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала, как примеряет носки длиной до колена с принтом в виде кошачьей шерсти. Кроме того, на подошвах изделия были изображены подушечки лап. «Вот что прислал мне Shein. Я их не заказывала», — заявила юзерша.

Видео набрало более 165 тысяч лайков. При этом впоследствии девушка призналась в комментариях, что носки ей понравились. В свою очередь зрители предложили ей надеть их на Хеллоуин.

В сентябре блогер из Шотландии с никнеймом @melfyx заказала штаны на сайте магазина модной одежды Boohoo и удивилась их размеру. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как ее тело почти полностью, включая руки и плечи, скрылось в них.