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11:55, 10 января 2023Мир

Дочь экс-президента Ирана осуждена за участие в протестах

Mehr: дочь экс-президента Ирана приговорили к 5 годам тюрьмы за участие в протестах

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране за участие в протестах приговорили к 5 годам тюремного заключения Фаизе Хашеми, дочь бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани. Об этом пишет иранское агентство Mehr.

«Госпожа Фаизе Хашеми после ареста была приговорена к пяти годам лишения свободы по первоначальному приговору», — написала на своей странице в Twitter адвокат дочери экс-президента Неда Шамс. Юрист отказалась комментировать решение суда, сославшись на то, что приговор будет в скором времени обжалован.

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Сообщается, что Хашеми была арестована за подстрекательство к беспорядкам еще в сентябре, через несколько дней после смерти 22-летней иранки Махсы Амини.

Ранее полиция Ирана арестовала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти из-за протестов.

До этого племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после ее призыва к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны.

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

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Глеб Бажуткин
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