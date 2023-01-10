Кандидат в президенты США захотел засудить Байдена

Politico: начался судебный процесс кандидата в президенты США Десантиса против Байдена

Начался судебный процесс губернатора Флориды, кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о миграции. Об этом пишет американская газета Politico.

Издание сообщает, что Десантис обвинил администрацию Байдена в том, что она фактически позволяет тысячам мигрантов из Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Гаити въезжать в США, игнорируя процедуру приграничного контроля.

По словам губернатора, многие мигранты незаконно пребывают во Флориде, поэтому угрожают общественной безопасности и являются обременительным фактором для бюджета штата, тюрьмы, больницы и школы которого переполнены.

Politico уточняет, что Десантис и ранее пытался привлечь внимание общественности к этой проблеме, однако его визави из Демократической партии обвинили его в использовании темы мигрантов для достижения своих политических целей.

Ранее Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. В ноябре 2022 года губернатор заявил, что десятки рейсов с мигрантами приземлились во Флориде по распоряжению администрации Байдена, и тогда он пригрозил отправить их в Делавэр на автобусах. Тогда в администрации штата отметили, что жители Флориды не обязаны субсидировать иностранцев для незаконного проживания на территории штата.