Американский губернатор отправил на остров два самолета с нелегалами

Губернатор Флориды Десантис отправил на Мартас-Винъярд два самолета с мигрантами

Губернатор-республиканец от штата Флорида Рон Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Об этом пишет Fox News.

Десантис неоднократно критиковал федеральное правительство за перевозку мигрантов во Флориду и в отместку угрожал отправить их в анклавы с демократами во главе. В частности, он грозился отправить нелегалов в родной штат президента США Джо Байдена Делавэр.

The Washington Post уточняет, что всего на остров прибыло 50 мигрантов, среди них есть дети. Большинство переселенцев прибыло из Венесуэлы. Отмечается, что местных властей не предупреждали об их прилете.

Директор по связям с общественностью губернатора Тэрин Фенске заявила, что отправка мигрантов на остров — часть программы по их переселению в места убежища. Также такое решение, по ее словам, поддерживает «политику администрации Байдена в отношении открытых границ», против которой выступают многие республиканцы.

В ноябре Десантис заявил, что десятки рейсов с мигрантами приземлились во Флориде по распоряжению администрации Байдена, и тогда он пригрозил отправить их в Делавэр на автобусах. Тогда в администрации штата отметили, что жители Флориды не обязаны субсидировать иностранцев для незаконного проживания на территории штата.