Обнаружена самая далекая звезда в Млечном Пути

В Калифорнийском университете обнаружили самую далекую звезду Млечного Пути

Астрономы обнаружили самую далекую звезду Млечного Пути, которая находится более чем в миллионе световых лет от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе Калифорнийского университета в Санта-Круз, опубликованном на сайте Phys.org.

Звезда относится к типу переменных звезд RR Лиры, которые характеризуются большим возрастом, небольшой массой и одинаковой светимостью, что позволяет их использовать в качестве стандартных свечей — объектов, расстояние до которых можно вычислить по видимой яркости. Звезда располагается в гало Млечного Пути — протяженной сферической области, окружающей диск галактики и содержащей разреженный газ, рассеянные старые звезды и темную материю.

Открытие было сделано в рамках программы Next Generation Virgo Cluster Survey (NGVS) с использованием телескопа Канада-Франция-Гавайи. Основной целью NGVS является изучение галактик в составе Скопления Девы, а не звезды типа RR Лиры, поэтому ученым пришлось тщательно проанализировать данные, полученные астрономическим обзором. Их интересовали звезды, находящие на переднем плане изображений галактик, включая эллиптическую галактику M87.

Предыдущие исследования указывают, что гало Млечного Пути простирается примерно на 300 килопарсек, или один миллион световых лет от галактического центра. Переменные звезды типа RR Лиры, обнаруженные в ходе новых наблюдений, находятся на расстоянии от 20 до 320 килопарсек. Астрономы определили их по характерным пульсациям, однако процедуру поиска осложняет тот факт, что более далекие объекты, такие как квазары, способны «притворяться» звездами типа RR Лиры.

По словам профессора астрономии Раджи Гухатакурты (Raja GuhaThakurta), результаты исследования определяют настоящие внешние пределы Млечного Пути. Поскольку звезда находится почти на половине расстояния между нашей галактикой и галактикой Андромеды, вряд ли между ними вообще существует промежуток пустого пространства, где нет звезд.