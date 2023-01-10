Аренда жилья в Дубае подорожала до рекордного уровня

Bloomberg: в 2022 году продажи жилья и арендная плата в Дубае выросли до рекордного уровня

В 2022 году на рынке недвижимости Дубая до рекордного уровня выросли продажи жилья и подорожала стоимость аренды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в компании CBRE Group.

По информации эксперта, за год в Дубае зарегистрировали 90,8 тысячи сделок. Предыдущий рекорд фиксировали в 2009 году, когда в городе подписали 81,1 тысячи сделок. Подобную динамику вызвали увеличение предложения на рынке и повышение спроса.

Аренда жилья подорожала в том числе благодаря спросу со стороны россиян. За год средняя стоимость аренды виллы поднялась почти на 25 процентов до 282,1 тысячи дирхамов. Арендная плата за квартиру подорожала на 27 процентов почти до 95,2 тысячи дирхамов.

В декабре аналитики компании Skolkovo Realty выяснили, что за одиннадцать месяцев 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны жителей московского региона подскочил на 204,09 процента относительно аналогичного периода 2021 года.