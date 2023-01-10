Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 10 января 2023Бывший СССР

На Украине усомнились в пользе электрогенераторов

Украинский эксперт Гелетуха заявил, что генераторы не решат проблему энергобезопасности

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Массово закупаемые Украиной электрогенераторы нерентабельны и не способны решить вопрос энергобезопасности страны, высказался о своих сомнений в статье для украинского издания «Экономическая правда» председатель правления «Биоэнергетической ассоциации Украины» Георгий Гелетуха.

Частные украинские предприятия закупают дизельные генераторы мощностью 0,1-5 мегаватт для того, чтобы поддерживать собственное производство. Кроме того, пишет Гелетуха, значительная часть подобных генераторов передается Украине в качестве помощи, их размещают на объектах критической инфраструктуры.

«Прогнозирую, что они (генераторы — прим. «Ленты.ру») будут остановлены из-за экономической и экологической неконкурентности их эксплуатации», — заключил украинский эксперт. По его мнению, вложенные в подобные генераторы инвестиции останутся некупленными.

10 января «Укрэнерго» сообщило, что из-за низкой температуры, во многих регионах усугубленной сильным ветром, по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России
Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова
Российский депутат отреагировал на исключения из партии за отдых в Дубае
Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Стало известно о первом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Названы самые обедневшие миллиардеры России
В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении
Кремль ответил на вопрос о новой должности раскритикованного Кадыровым генерала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.