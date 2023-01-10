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12:37, 10 января 2023Бывший СССР

По всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии

«Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии по всей Украине из-за холодов

Фото: Pavlo Podufalov / Reuters

Из-за низкой температуры, во многих регионах усугубленной сильным ветром, по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале.

«Также выросло потребление промышленностью и бизнесом, что является привычным для рабочего дня. Вследствие этого возрос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы», — говорится в сообщении.

Кроме того, во многих областях Украины уже превышен лимит потребления электричества, поэтому «Укрэнерго» вводит аварийные отключения по всей стране.

Накануне украинский военнопленный заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) колоссальны, а семьям погибших не платят компенсаций. Также, по его словам, эвакуация раненых в украинских частях налажена ненадлежащим образом.

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Василий Мека
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