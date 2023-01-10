Раскрыта главная опасность кофеина в составе энергетиков

Диетолог Соломатина предупредила об опасности кофеина в составе энергетических напитков

Кофеин в составе энергетических напитков опасен тем, что он находится в состоянии «чистой искусственной молекулы», рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, вместе с сахаром и углекислым газом такая «гремучая смесь» может оказать критическое воздействие на ослабленный организм.

«В энергетических напитках содержится кофеин, таурин, гуарана, сахар. Такие напитки газированные. Тонизирующий эффект энергетиков осуществляется благодаря кофеину. В энергетических напитках кофеин идет "голый"», — сказала Соломатина.

Она объяснила, что кофеин, содержащийся в других напитках имеет специальные «присадки» — дозаторы — которые снижают пагубное воздействие этих веществ на организм человека.

«В кофе кофеин компенсируется полифенолами, в зеленом чае он связан танинами. Там есть другие вещества, которые не дают ему так быстро всасываться, механизм всасывания очень смягченный. Можно провести аналогию с подачей электроэнергии: электричество можно подавать через трансформатор или напрямую», — заявила врач.

Если мы пьем искусственный кофеин, эту «голую» молекулу без полезных «присадок», дозаторов, то получается гремучая смесь, а благодаря сахару и газации напитка осуществляется еще большее ускорение Елена Соломатина врач-диетолог

При этом диетолог подчеркнула, что особую опасность этот химический состав представляет для истощенного организма. По ее словам, критическим эффект от энергетиков может стать для тех, кто переживает эмоциональный стресс, не высыпается, неправильно питается и не соблюдает режим дня.

Ранее группа депутатов от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Государственную Думу законопроект, запрещающий розничную продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — заявили парламентарии, напомнив о том, что сейчас молодые люди покупают данную продукцию без ограничений и потребляют ее в больших количествах.