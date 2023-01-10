Пользователи сети осудили поведение супругов в самолете и поспорили об этикете

Поведение пары пассажиров Southwest Airlines вызвало споры об этикете в TikTok

Пользователи сети поспорили об этикете из-за поведения пары пассажиров на рейсе Southwest Airlines. Некоторые юзеры TikTok раскритиковали супругов, которые хотели выбрать себе «крутого» попутчика и заблокировали целый ряд кресел, передает Daily Mail.

Супруги из Арканзаса сняли на видео, как закрыли проход к среднему месту на ряду из трех кресел в самолете. Они не разрешали садиться на это место пассажирам, которые им не нравились, а также критиковали всех, кто проходил мимо. Наконец, когда жена автора видео нашла идеального попутчика, пара пригласила его сесть рядом.

В сети пользователи осудили супругов, отметив, что они вели себя грубо, а также отказали нескольким пассажирам только из-за возраста. «Что-то в этом кажется неправильным. Если бы я был там и узнал, что они делают, прыгнул бы на среднее кресло между ними и всю дорогу громко храпел», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи поддержали инициативных супругов, отметив, что зачастую лететь несколько часов с неприятными людьми бывает «невыносимо». Один из юзеров подчеркнул, что не хотел бы оказаться рядом с «кричащим ребенком или огромным мужчиной» в самолете, поэтому поступил бы так же, как и авторы видео.

Ранее американский путешественник Майк Дэвис рассказал, как отсадить попутчиков с соседних кресел в самолете и остаться без соседей по ряду. Мужчина поделился, что обычно смотрит попутчикам в глаза с улыбкой, а правой рукой «приветственно» похлопывает по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло. По его словам, это отталкивает незнакомцев.