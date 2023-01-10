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14:17, 10 января 2023Мир

ЕС и НАТО подписали соглашение о военном сотрудничестве

Генсек НАТО, глава ЕК и глава Евросовета подписали соглашение о военном сотрудничестве

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали декларацию о военном сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Церемония подписания соглашения прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ее трансляция велась на сайте НАТО.

Этот документ стал третьим соглашением между НАТО и Брюсселем. Он обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за военного конфликта России и Украины и напряженности между Турцией и Кипром.

Ранее стало известно, что основное внимание в документе уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем и защите важнейших инфраструктур». Обе стороны хотят более тесно координировать свои действия в космической сфере, в борьбе с изменением климата, «манипулированием информацией и вмешательством из-за рубежа».

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