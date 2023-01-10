Польша объяснила опасения вводить у себя евро

Власти Польши объяснили опасения вводить у себя евро риском наступления хаоса

Власти Польши не намереваются вслед за Хорватией вводить у себя в оборот евро, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

Объясняя свои опасения, глава правительства напомнил, что Хорватия недавно вступила в зону евро. «Они переживают ценовой шок, столкнулись с ценовым хаосом», — констатировал Моравецкий, добавив, что всего за неделю цены в местных магазинах выросли на 70-80 процентов.

«Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, — серьезное предостережение для нас», — отметил потенциальное наступление рисков премьер-министр и добавил, что сама по себе смена одной валюты на другую ничего не даст.

Ранее польские власти говорили, что Хорватия утратила основной атрибут суверенитета и возможность влиять на свой финансовый рынок, перейдя на евро.

С 1 января Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Европейская валюта должна постепенно заменить хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.

Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро в 2019 году.