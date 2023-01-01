Хорватия вошла в еврозону и Шенген

Хорватия с 1 января 2023 года вошла в еврозону и Шенген

Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона, пишет РИА Новости.

Евро становится государственной валютой для страны, в которой проживают около 347 миллионов человек. Европейская валюта должна постепенно заменить хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.

Последний раз регион единой европейской валюты был расширен в 2015 году, когда в него вступила Литва.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не считает возможным вступление Украины и Боснии и Герцеговины (БиГ) в Европейский союз (ЕС) в ускоренном порядке. По его словам, с точки зрения Евросоюза, Босния и Герцеговина еще не соответствует всем критериям вступления. Он подчеркнул, что «необходимо использовать различные формы диалога, чтобы приблизить страну к [Европейскому] союзу».