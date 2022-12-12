Австрия оценила возможность вступления Украины в ЕС в ускоренном порядке

Канцлер Австрии Нехаммер: вступление БиГ и Украины в ЕС в ускоренном порядке невозможно

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не считает возможным вступление Украины и Боснии и Герцеговины (БиГ) в Европейский союз (ЕС) в ускоренном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с точки зрения Евросоюза, Босния и Герцеговина еще не соответствует всем критериям вступления. Он подчеркнул, что «необходимо использовать различные формы диалога, чтобы приблизить страну к [Европейскому] союзу».

«С точки зрения Австрии, укороченные процедуры присоединения не подходят ни для Боснии, ни для Украины», — сказал политик.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для присоединения стране необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ. После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза.