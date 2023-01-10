Reuters: экс-пилота армии США экстрадируют из Австралии за обучение китайских летчиков

Власти Австралии экстрадируют в США бывшего пилота американской морской пехоты Дэниела Даггана по обвинению в обучении китайских военных летчиков. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что экс-пилот был арестован еще в октябре 2022 года и ныне пребывает под стражей в Сиднее в ожидании суда, который состоится 13 февраля 2023 года.

Согласно обвинительному приговору, вынесенному еще в 2017 году, но обнародованному в декабре 2022 года, Даггану инкриминируют обучение пилотов ВВС Китая посадке на авианосцы, а также отмывание денег и нарушение закона США об экспортном контроле американских вооружений.

Reuters уточняет, что Дагган получил гражданство Австралии после 12 лет службы в армии США. Бывший летчик жил в Китае с 2014 года, откуда вернулся в Австралию в 2022 году, где его арестовали местные правоохранители.

Ранее стало известно, что Греция экстрадирует в США россиянина Александра Винника, известного по преступлениям в сфере криптовалют.