ФИАН: на Солнце произошла сильная вспышка класса X1.9

Астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о необычном всплеске солнечной активности в первые дни 2023 года. Специалисты зафиксировали ряд слабых вспышек и одну мощную, относящуюся к классу X1.9 и начавшуюся в 21:37 мск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФИАН.

Отмечается, что вспышка достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ также сообщили, что была зафиксирована вспышка высшего класса Х, при этом было названо время 22:50 мск.

Она произошла всего через три дня после предыдущей вспышки этого же класса, замеченной 6 января 2023 года. Сила новой вспышки примерно в два раза выше, чем мощность первой вспышки от 6 января. Хотя событие всё ещё не относится к рекордным, уступая им в силе в 10 раз, это вторая по силе солнечная вспышка примерно за пять лет, начиная с сентября 2017 года.

Кроме того, в один только понедельник произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М. Центр активности, в котором были зафиксированы взрывы, смещаются в сторону линии, соединяющей Землю и Солнце. Если к субботе-воскресенью всплеск активности Солнца не прекратится, но это может привести к возникновению геомагнитных бурь.