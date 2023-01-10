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15:42, 10 января 2023Среда обитания

Дизайнер Том Форд купил роскошный особняк за десятки миллионов долларов

Дизайнер Том Форд купил особняк в Палм-Бич во Флориде за 51 миллион долларов
Том Форд

Том Форд. Фото: John Hayes JH / Reuters

Американский дизайнер Том Форд купил роскошный особняк в городе Палм-Бич во Флориде. Он отдал за объект несколько десятков миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Дизайнер купил дом у предпринимателя Роба Хейварта и заплатил 51 миллион долларов (более 3,5 миллиарда рублей). Бизнесмен владел объектом с 2021 года, когда потратил на него 35,7 миллиона долларов.

Площадь особняка достигает более 925 квадратных метров. Здание выполнено в современном минималистичном стиле. Одной из особенностей служат солнечные батареи на крыше. На участке есть бассейн, а территория засажена многочисленными растениями. Подробности интерьера дома остались неизвестны.

В ноябре американская телеведущая Эллен Дедженерес купила особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Предыдущим хозяином был миллиардер Адам Левинсон, который приобрел объект за 20 миллионов долларов у Тома Форда.

Нина Ташевская
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