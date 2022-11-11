Скандальная телеведущая приобрела особняк в престижном районе Лос-Анджелеса

Ведущая Эллен Дедженерес купила особняк в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов

Американская телеведущая Эллен Дедженерес купила особняк в США. Скандальная звезда приобрела дом в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр (Bel Air), сообщил Dirt.

Сумма сделки, которая проводилась вне рынка, составила 29 миллионов долларов (около 1,7 миллиарда рублей). Предыдущим хозяином был миллиардер Адам Левинсон, который три года назад приобрел особняк за 20 миллионов долларов у дизайнера Тома Форда.

В особняке 1955 года постройки есть три спальни и шесть ванных комнат, а также гостиная с камином и терраса. Площадь дома составляет 352,5 квадратных метра. На прилегающей территории в 0,3 гектара есть бассейн и гостевой дом. В комнатах много света за счет панорамного остекления, а также есть современное оборудование для комфортной жизни. В отделке помещений использованы приглушенные тона — доминируют серый и темно-коричневый.

Ранее Эллен Дедженерес избавилась от особняка в городе Монтесито почти сразу после покупки. Телеведущая и ее супруга приобрели недвижимость чуть более полугода назад — в сентябре 2021 года. Тогда пара заплатила за дом 12 миллионов долларов. В феврале особняк выставили на продажу за 13,9 миллиона долларов, а в апреле неизвестный приобрел жилье на 400 тысяч долларов дешевле первоначальной цены.