Скандальная телеведущая избавилась от дома почти сразу после покупки

Ведущая Эллен Дедженерес продала дом в Монтесито за $13,5 млн через полгода после покупки

Американская телеведущая Эллен Дедженерес избавилась от особняка в США почти сразу после покупки. Скандальной звезде удалось найти покупателя на дом в калифорнийском городе Монтесито, пишет Dirt.

Дедженерес и ее супруга приобрели недвижимость чуть более полугода назад — в сентябре 2021 года. Тогда пара заплатила за дом 12 миллионов долларов. В феврале особняк выставили на продажу за 13,9 миллиона долларов, а в апреле неизвестный приобрел жилье на 400 тысяч долларов дешевле первоначальной цены.

Внутри одноэтажного строения площадью 436,6 квадратных метра располагаются три спальни и четыре ванные. Помимо основной постройки на участке есть студия — в ней можно разместить гостей или оборудовать спортзал. После покупки звездная пара сделала косметический ремонт и оформила особняк в светлых тонах.

Недвижимость находится рядом с поместьем другой известной телеведущей Опры Уинфри. Кроме того, сама Дедженерес владеет еще одним объектом в том же районе — большим ранчо, которое она покупала дважды.

В 2021 году Эллен Дедженерес попала в скандал с употреблением наркотиков. Телеведущую уличили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. По словам Эллен, она была вынуждена отвезти жену в больницу из-за внезапного приступа. Признание вызвало гнев зрителей ее шоу и разочарование некоторых фанатов телеведущей.