Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 10 января 2023Из жизни

Принц Гарри явился на свадьбу с обмороженным пенисом

Принц Гарри рассказал, что отморозил половые органы перед свадьбой брата в 2011 году

В своих мемуарах принц Гарри утверждает, что явился на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон с обмороженным пенисом. Об этом сообщает New York Post.

Весной 2011 года, за месяц до свадьбы брата, Гарри участвовал в благотворительном походе к Северному полюсу. Из-за задержавшегося самолета он провел на льдине дольше, чем рассчитывал, и отморозил щеки, нос и половые органы.

После возвращения в Великобританию принц рассказал отцу и брату про обмороженное лицо, но постеснялся говорить о пострадавших гениталиях. К врачу Гарри тоже не пошел и по совету друга смазывал больное место кремом Elizabeth Arden.

Материалы по теме:
Драка с братом, первый секс и убийство талибов. В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
Драка с братом, первый секс и убийство талибов.В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
7 января 2023
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

К свадьбе Уильяма, назначенной на 29 апреля 2011 года, нос и щеки почти зажили, зато отмороженный пенис с каждым днем причинял ему все больше проблем. Гарри продержался до конца церемонии, а затем обратился к специалисту.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции
В Госдуме назвали агонией планы Украины вступить в Евросоюз
Полячка выгнала из своего дома украинских беженцев из-за пельменей
Российский самолет проверили в Индии после сообщений о бомбе
США выделят деньги на борьбу с утечками оружия на Украине
Соратника Трампа вызвали в сд
Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году
В России порассуждали о ходе истории при предоставлении гарантий безопасности
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Российский военный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.