Принц Гарри явился на свадьбу с обмороженным пенисом

Принц Гарри рассказал, что отморозил половые органы перед свадьбой брата в 2011 году

В своих мемуарах принц Гарри утверждает, что явился на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон с обмороженным пенисом. Об этом сообщает New York Post.

Весной 2011 года, за месяц до свадьбы брата, Гарри участвовал в благотворительном походе к Северному полюсу. Из-за задержавшегося самолета он провел на льдине дольше, чем рассчитывал, и отморозил щеки, нос и половые органы.

После возвращения в Великобританию принц рассказал отцу и брату про обмороженное лицо, но постеснялся говорить о пострадавших гениталиях. К врачу Гарри тоже не пошел и по совету друга смазывал больное место кремом Elizabeth Arden.

К свадьбе Уильяма, назначенной на 29 апреля 2011 года, нос и щеки почти зажили, зато отмороженный пенис с каждым днем причинял ему все больше проблем. Гарри продержался до конца церемонии, а затем обратился к специалисту.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.