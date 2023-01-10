Максима Галкина лишат наград

Телеведущего Максима Галкина лишат региональных наград Кемеровской области

Телеведущего и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) лишат региональных наград Кемеровской области. О поддержании соответствующей инициативы кузбасского совета ветеранов написал губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в заявлении главы региона.

Ранее совет ветеранов Кузбасса потребовал лишить артиста, «оскорбившего свою страну и предавшего ее интересы», медали «За веру и добро» и ордена Почета Кузбасса. «Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо», — отмечалось в обращении совета.

16 сентября Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В списке указано, что юморист занимается политической деятельностью. В графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина. Шоумен в ответ на решение министерства заявил, что не считает себя иноагентом. Он также подчеркнул, что не намерен отказываться от политической сатиры.