Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 10 января 2023Бывший СССР

Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»

Минобороны Грузии отказалось возвращать Украине комплексы «Бук», так как заплатило за них
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Грузия в 2007 году заплатила Украине за приобретение зенитно-ракетных комплексов «Бук», а не получила их бесплатно, поэтому отказывается возвращать их обратно. Так в Минобороны республики ответили на просьбу украинской стороны вернуть вооружение, передает ТАСС.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — заявили в оборонном ведомстве.

В минобороны также обратили внимание, что грузинская сторона не отказывается от оказания Украине гуманитарной и политической поддержки, но неоднократно высказывала свое отношение к передаче Киеву вооружений.

Ранее временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды» заявил, что Киев попросил Тбилиси вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии во время боевых действий в 2008 году. Также запрос включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin. Дипломат заявил, что в отношении них было получено не только согласие со стороны США, но и предложение заменить их на более новые.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке
Матрос бесследно исчез с корабля во время похода из Калининграда в Петербург
Пушилин заявил о скором освобождении Соледара
Спрогнозирован резкий рост выдач займов «до зарплаты» в России
Названа средняя площадь квартир в московских новостройках
Патрушев связал отход США из Афганистана с конфликтом на Украине
Юрист заявил о попытках забрать здания римско-католической архиепархии в Москве
Обнаружена самая далекая звезда в Млечном Пути
Девушка лишилась всех сбережений из-за одной СМС
Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.