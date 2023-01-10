Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»

Минобороны Грузии отказалось возвращать Украине комплексы «Бук», так как заплатило за них

Грузия в 2007 году заплатила Украине за приобретение зенитно-ракетных комплексов «Бук», а не получила их бесплатно, поэтому отказывается возвращать их обратно. Так в Минобороны республики ответили на просьбу украинской стороны вернуть вооружение, передает ТАСС.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — заявили в оборонном ведомстве.

В минобороны также обратили внимание, что грузинская сторона не отказывается от оказания Украине гуманитарной и политической поддержки, но неоднократно высказывала свое отношение к передаче Киеву вооружений.

Ранее временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды» заявил, что Киев попросил Тбилиси вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии во время боевых действий в 2008 году. Также запрос включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin. Дипломат заявил, что в отношении них было получено не только согласие со стороны США, но и предложение заменить их на более новые.