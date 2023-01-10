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09:42, 10 января 2023Экономика

Российские власти начали искать способы привлечь иностранные деньги

Правительство и ЦБ РФ начали искать способы привлечь инвесторов из дружественных стран

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Стратегия развития финансового рынка России до 2030 года предусматривает создание стимулов для привлечения инвесторов из дружественных стран, чтобы они стали заметными игроками. Соответствующие способы начали искать правительство и Банк России, идеи обсуждаются с участниками рынка пишут «Ведомости».

В числе прочих рассматривается упрощение работы с иностранными эмитентами и инвесторами российских финансовых посредников, создание для брокерских и управляющих компаний благоприятных налоговых условий при обслуживании нерезидентов, а также развитие практики выпуска в России ценных бумаг иностранных эмитентов.

В сентябре глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов отмечал, что на недружественные государства из перечня правительства приходится три четверти всего российского рынка акций, находящегося в свободном обращении. Оставшуюся долю делят резиденты и нерезиденты из стран, не попавших в список.

При этом тогда же Минфин поставил цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 триллионов рублей в 2021 году до 43 триллионов в 2030-м. Эту задачу можно выполнить только за счет изменения структуры источников инвестиций, в том числе с помощью существенного роста доли фондового рынка, которая за те же сроки должна вырасти с 5 процентов до 11-ти.

Поскольку на деньги от развитых стран, попавших в число недружественных, рассчитывать не приходится, сосредоточиться следует на странах СНГ, Китае, Индии, государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

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Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк заметил, что основной проблемой в этом взаимодействии станет низкая ликвидность российского рынка и санкционные проблемы у ряда отечественных финансовых организаций. Каким-то образом российские власти должны будут заверить нерезидентов, что их не коснутся вторичные санкции. В то же время, подчеркнул эксперт, без инвестиций из-за рубежа российскому рынку развиваться будет крайне тяжело.

В свою очередь директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный напомнил, что отток с российского рынка западных инвесторов привел к снижению объемов торгов более чем в два раза. По его мнению, для привлечения других иностранных участников России следует пойти на существенные реформы — льготы при вложениях на длительный срок, повышение уровня защиты активов, увеличение информационной открытости.

Ранее сообщалось, что стратегия развития финрынка также предусматривает выпуск бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ), в которые в том числе предлагается вкладывать пенсионные средства. Такой инструмент становится прибыльным при условии роста экономики, сопровождающегося низкими инфляцией и процентными ставками, и приводит к потерям при обратной динамике.

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Платон Щукин
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