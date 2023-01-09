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14:04, 9 января 2023Экономика

Россиянам предложат дать денег государству в долг без гарантий

Минфин и ЦБ разрабатывают инструмент бескупонных ОФЗ для граждан с невысокими доходами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российским гражданам предложат новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования. Проект бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ), которые могут заинтересовать россиян с невысокими доходами, разрабатывают Минфин и Центробанк (ЦБ). Об этом со ссылкой на стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную правительством в конце декабря, пишет РБК.

Идея бескупонных долговых бумаг заключается в том, что они размещаются по цене существенно ниже номинала, а погашаются по номиналу. И если в случае обычных облигаций доход инвестора состоит из купонных выплат (или дохода от разницы цен покупки и продажи), то в случае дисконтных облигаций покупатель зарабатывает на разнице между погашением и размещением. А она, в свою очередь, определяется исходя из динамики рыночных процентных ставок.

Таким образом, если инфляция и процентные ставки падают, то владелец бескупонных ОФЗ получает больший доход, чем владелец обычных. А если наблюдается обратная картина, то доход покупателя дисконтных облигаций минимизируется. Соответственно, залогом дохода выступает устойчивый рост экономики, само по себе размещение гарантии на дает.

Россия в современной истории имеет опыт размещения бескупонных облигаций — речь идет о государственных краткосрочных облигациях (ГКО), которые выпускались на срок от нескольких месяцев до года. Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков, сравнивший два инструмента, отметил, что на коротком промежутке бескупонные ОФЗ выглядят более надежным инструментом, но долгосрочные бумаги больше похожи на «неуправляемый снаряд».

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил планы по разработке бескупонных облигаций как части программы долгосрочных сбережений. Он отметил, что пенсионные накопления также могут храниться в таких ОФЗ.

Депутат подчеркнул, что бескупонные бумаги — один из фрагментов работы по привлечению средств граждан в долгосрочные инвестиции в российскую экономику. Назвать детали по срокам погашения и дисконту Аксаков затруднился, но предположил, что в январе будет какая-то конкретика.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, анонсируя программу по формированию долгосрочных сбережений, указывал, что она должна стать «подушкой безопасности» граждан. При этом в декабре Минфин отрицал разработку бескупонных ОФЗ.

Проект дисконтных ОФЗ разрабатывается на фоне падения нефтегазовых доходов бюджета, что может привести к большему, чем запланировано, дефициту. Основной финансовый документ страны сверстан при цене сорта Urals в размере 70 долларов за баррель, но уже в декабре она опустилась до 50 долларов, а 9 января продается в районе 42,5 доллара. На этом фоне значимость долгосрочных инвестиций граждан возрастает.

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Платон Щукин
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