Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 10 января 2023Россия

Кремль порассуждал о напечатанных картах России и границах страны

Песков заявил, что напечатанные карты России нужно менять с учетом изменившихся границ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globalloookpress.com

Напечатанные карты России необходимо менять с учетом изменившихся границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов. Конечно, понятно, что всем карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые, и так далее», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в законопроекте о признании к экстремистским материалам карты, которые нарушают территориальную целостность страны, есть свою нюансы, но все они будут учитываться в ходе разработки законопроекта.

20 декабря Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, предусматривающих штрафы до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. В пояснительной записке к законопроекту авторы уточнили, что карты, оспаривающие территориальную целостность России, являются скрытой формой пропаганды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России
Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова
Российский депутат отреагировал на исключения из партии за отдых в Дубае
Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Стало известно о первом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Названы самые обедневшие миллиардеры России
В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении
Кремль ответил на вопрос о новой должности раскритикованного Кадыровым генерала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.