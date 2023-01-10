Кремль порассуждал о напечатанных картах России и границах страны

Песков заявил, что напечатанные карты России нужно менять с учетом изменившихся границ

Напечатанные карты России необходимо менять с учетом изменившихся границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов. Конечно, понятно, что всем карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые, и так далее», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в законопроекте о признании к экстремистским материалам карты, которые нарушают территориальную целостность страны, есть свою нюансы, но все они будут учитываться в ходе разработки законопроекта.

20 декабря Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, предусматривающих штрафы до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. В пояснительной записке к законопроекту авторы уточнили, что карты, оспаривающие территориальную целостность России, являются скрытой формой пропаганды.